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В Крыму "адски" празднуют годовщину аннексии: в сети появились яркие фотожабы

понедельник, 18 марта 2019, 09:05

В интернете посмеялись над празднованием в оккупированном Россией Крыму пятой годовщины аннексии полуострова.

Об этом сообщают в социальных сетях.

В честь праздника оккупантов по дороге в Крыму прошла колонна "праздничных" авто. Во главе была машина с плакатом и большой цифрой 5, что символизировала пять лет оккупации Крыма Россией.

"Чем дольше на это смотришь, тем больше ада замечаешь", - написали в интернете и опубликовали фото парада.

В сети такое "шествие" насмешило пользователей и они опубликовали яркие фотожабы, высмеяв праздник оккупантов полуострова.

Как сообщал "Апостроф", так называемый глава аннексированного Россией Крыма признался, что захватом полуострова лично руководил президент РФ Владимир Путин.

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