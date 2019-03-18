В Крыму "адски" празднуют годовщину аннексии: в сети появились яркие фотожабы

В интернете посмеялись над празднованием в оккупированном Россией Крыму пятой годовщины аннексии полуострова.

Об этом сообщают в социальных сетях.

В честь праздника оккупантов по дороге в Крыму прошла колонна "праздничных" авто. Во главе была машина с плакатом и большой цифрой 5, что символизировала пять лет оккупации Крыма Россией.

"Чем дольше на это смотришь, тем больше ада замечаешь", - написали в интернете и опубликовали фото парада.

В сети такое "шествие" насмешило пользователей и они опубликовали яркие фотожабы, высмеяв праздник оккупантов полуострова.

Как сообщал "Апостроф", так называемый глава аннексированного Россией Крыма признался, что захватом полуострова лично руководил президент РФ Владимир Путин.