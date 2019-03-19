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Командир ВСУ сделал резкое заявление о лидере "Национального корпуса"

вторник, 19 марта 2019, 19:53

Лидеру "Национального Корпуса" Андрею Билецкому нельзя доручить отделение, а не то, что батальон.

Об этом сообщает газета "Высокий замок", ссылаясь на слова заместителя командира 3 полка ССО, полковника ВСУ Николая Поровского.

По его словам, Билецкий "в свое время "откосил" от службы в рядах ВСУ и ничего не понимает в боевых порядках взвода". Кроме этого Поровский считает, что действия "Национального Корпуса" и "Национальных дружин" в Киеве и Черкассах - это мятеж против Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко, организованный агентами ФСБ/ГРУ типа "Малюты-Боцмана".

"После таких вещей Андрей Белецкий, который называет себя майором Национальной гвардии Украины, должен или отказаться от звания или застрелиться, если он называет себя офицером", - заявил Николай Поровский.

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