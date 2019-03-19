Сильно "устали" и ждут ремонта: журналисты показали на видео самые опасные мосты в Украине

Кроме закрытого на реконструкцию Шулявского путепровода в Украине насчитывается множество аварийных мостов, нуждающихся в ремонте.

Об этом сообщает ТСН.

Новый путепровод на Шулявке обещают открыть только через 17 месяцев, если его возведением не затягивают. В то же время своей очереди на ремонт ждут еще тысячи аварийных переправ по всей стране.





Среди отмеченных журналистами опасных мостов оказались Воздухофлотский в Киеве, Центральный мост в Днепре, Гаевский путепровод на Тернопольщине, мост через реку в Ровненской области.

По информации чиновников, в Украине всего около 17 тысяч мостов, из которых треть требуют ремонта, часть - капитального. Их обещают восстановить в течение ближайших четырех лет.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта, в Киеве начались работы по сносу Шулявского моста и реконструкции транспортной развязки.