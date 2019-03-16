Что сейчас происходит на Шулявском мосту: фото и карта пробок

В субботу, 16 марта, в Киеве начались работы по сносу Шулявского моста и реконструкции транспортной развязки.

По информации КГГА, движение по мосту было перекрыто в ночь с 15 на 16 марта.

В то же время, согласно данным веб-камер, движение по путепроводу перекрыто не полностью.

Также в КГГА сообщили со ссылкой на КП "Киевпастранс", что с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода в работу наземного общественного транспорта вносятся изменения, движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27 и 42 закрывается.

Работы по реконструкции транспортной развязки будут проводиться на пересечении ул. Вадима Гетьмана - Александра Довженко и просп. Победы.

Движение автобуса №2 и троллейбусов маршрута №21К "Ул. Кадетский гай - Индустриальный путепровод", №22К "Международный аэропорт Киев("Жуляны") - Индустриальный путепровод", №27К "жд. ст. "Киев - Волынский" - Индустриальный путепровод", №27А "ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская", №30К "ул. Милославская - ул. Дегтяревская", №42Д "ст. м. "Лыбидская" - жд. ст. "Киев - Волынский", №27ТР "ул. Дегтяревская - Индустриальный путепровод" и №30 организуют по обновленным схемам.

Как сообщал "Апостроф", осенью 2018 года стало известно, что будет проведена полная реконструкция транспортной развязки, а сам Шулявский мост будет демонтирован. 1 марта 2019 года стала известна точная дата закрытия моста и начала строительных работ – 16 марта.