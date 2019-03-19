​В Луганске прогремел мощный взрыв: первое фото и подробности

19 марта в Луганске взорвался легковой автомобиль.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"В результате происшествия жертв нет. Взрывное устройство находилось в легковом автомобиле. Пострадал автомобиль и рядом стоящие дома", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на место прибыли спасатели и "спецслужбы" ЛНР и оцепили место взрыва. Ведётся следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Донецке прогремела серия взрывов.

Также 16 февраля, в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.

Кроме того, 23 февраля в оккупированном Луганске прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки ЛНР, есть пострадавшие.