​Выбито много окон в жилых домах: очевидица опубликовала видео с места взрыва в Луганске

Появилось видео последствий взрыва автомобиля в Луганске, во время которого пострадали жилые дома и рядом стоящие авто.

Видео, которое сняла очевидица ЧП, публикует tv360.

"Сегодня в 01:01 произошел взрыв на улице Клубная в доме 57. Взорвалась машина. Выбиты окна много у кого. По всем данным (видели лично) - было заложено взрывное устройство под сидением водителя", - уточнила женщина.

Как рассказала очевидец, пострадало множество рядом стоящих авто, а также окон и балконов домов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Донецке прогремела серия взрывов.

Кроме того, 23 февраля в оккупированном Луганске прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки ЛНР, есть пострадавшие.