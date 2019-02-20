Суперлуние 2019: украинцы публикуют в соцсетях интересные фото

В сети появились впечатляющие фото Супер Луны, которую можно было наблюдать в ночь на вторник 19 февраля.

Украинцы опубликовали в соцсетях множество снимков в прямом смысле яркого явления.

Как известно, Луна подошла к Земле на расстояние (между центрами) 356,763 километров. В следующий раз Луна будет еще ближе к Земле только 24 декабря 2026 года. Но это не станет рекордом. Минимальное в XXI в. расстояние (356,447 км) между Землей и Луной будет зафиксировано 6 декабря 2052 года.

Как сообщал "Апостроф", также в сети появились впечатляющие фотографии и видео Супер Луны, которую наблюдали во многих уголках мира.

Ранее были опубликованы впечатляющие фото первого в 2019 году солнечного затмения.