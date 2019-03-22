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Стала известна реакция украинского политзаключенного на вердикт суда в России

пятница, 22 марта 2019, 10:38

Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора российским судом, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.

Об этом он сообщил журналистам в зале суда, передает "Громадське".

"В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову (омбудсмена Людмилу Денисову - "Апостроф") и вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку", - сказал он.

Павел Гриб был задержан 24 августа 2017 во время поездки в Беларусь. Украинца обвинили в содействии террористической деятельности. Следствие считает, что украинец якобы причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26.

Как сообщал "Апостроф", 21 марта Гриб выступил со своим последним словом в суде в Ростове-на-Дону.

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