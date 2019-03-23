Под Киевом активисты устроили "кровавый" протест возле дома главы НАБУ: фото

В субботу, 23 марта, в Броварах, под Киевом, ветераны АТО и активисты пикетировали дом, в котором проживает руководитель НАБУ Артем Сытник, из-за скандала с коррупцией в "Укроборонпроме".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Как отмечается, участники протеста требуют привлечь Сытника к криминальной ответственности за отсутствие расследования фактов хищений и коррупции в поставках запчастей для военной техники ВСУ.

Активисты устроили под подъездом главы НАБУ "кровавый" перфоманс, облив асфальт красной краской и исписав его фразами "Сытника за решетку".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также 23 марта в Киеве на акции против хищений в оборонной сфере протестующие обложили кордон силовиков перед Администрацией президента в Киеве похоронными венками.