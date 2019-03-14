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Отстранение прокурора и след ФСБ: опубликовано полное видео заседания в Раде по военному скандалу

четверг, 14 марта 2019, 08:57

В связи со скандалом в оборонном секторе руководитель САП Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора, а ФСБ РФ перекрыла контрабандные каналы поставок запчастей на украинские оборонные предприятия.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

"Я не дам спуск этим материалам. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства через фактически провал в процессуальном руководстве в этом производстве ", - заявил Холодницкий.

Напомним, 11 марта в четвертой части журналистского расследования "Bihus.info" речь шла о том, что работники Службы безопасности, Военной прокуратуры, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе решать различные проблемные вопросы.

Кроме этого, как сообщает "Укринформ", на расширенном заседании Временной следственной комиссии парламента, созданной после выхода программ журналистских расследований BIHUS.info о фактах коррупции в сфере обороны, генпрокурор Юрий Луценко сделал заявление о перекрытии каналов контрабанды в России.

По его словам, ФСБ Российской Федерации перекрыла контрабандные каналы поставок запчастей на украинские оборонные предприятия.

"Просить уже поздно, потому что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере пока что известные, схемы перевозок", - сказал он.

Луценко добавил, что сейчас государственный концерн "Укроборонпром" не имеет других путей покупки отдельных деталей к военной технике.

"Речь идет об уникальных узлах и деталях, производство которых даже в Советском Союзе стоило десятков лет, а я, как главный инженер военного завода, что-то понимаю в подготовке производства", - отметил генпрокурор.

Луценко также подчеркнул, что некоторые новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности были сделаны в том числе из деталей, которые были закуплены в России контрабандным путем.

"Тот, кто надевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожения страшных схем завоза из России узлов и деталей, скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны в том числе благодаря тому, что "Укроборонпром" закупил по подобной схеме часть необходимых изделий", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", в сети гневно отреагировали на финальную часть расследования скандала с хищением в "Укроборонпроме",

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