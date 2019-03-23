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​Похолодание и морозы: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные в Украине

суббота, 23 марта 2019, 04:27

В ближайшие выходные в Украине ожидается прохладная погода, местами температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 23 марта, ожидается рост атмосферного давления, постепенное прекращение осадков, а днем - ослабление ветра. В восточных областях и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в западных и Одесской областях 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

В воскресенье, 24 марта, ожидается погода без осадков, лишь ночью в Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Одесской области до 15 °, в восточных областях 2-7° тепла.

В Карпатах - ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью 0-3° мороза, днем 1-4° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

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