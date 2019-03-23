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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

суббота, 23 марта 2019, 20:02

На следующей неделе в Украине будет прохладно, однако ближе к дню президентских выборов станет тепло и солнечно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в воскресенье, 24 марта, в Украину придет атмосферный фронт и принесет на Запад и Север страны облака с небольшим дождем. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура воздуха составит +5 +9 градусов, на Западе и в Одессе до +12 градусов.

"На неделе еще также будет холодно, не расслабляйтесь, потеплеет 29 марта, в пятницу. По предварительным прогнозам, в "день тишины" и в день выборов Президента Украины, 30 и 31 марта, в Украине ожидается прекрасная погода - ясно, солнечно и тепло, +14 +19 градусов", – пишет Диденко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

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