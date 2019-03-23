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Забавы российских детей-мажоров поставили на уши всю Англию: фото и видео

суббота, 23 марта 2019, 05:36

В Англии осудили детей богатых родителей в России, поведение которых многих повергло в шок.

Об этом сообщает издание The Sun.

Великобританию шокировали фотографии забав детей русских олигархов. В сети они опубликовали снимки, которые сделали, чтобы показать свое богатство.

Так, мажоры продемонстрировали, как мочатся на пачку денег стоимостью 2000 фунтов, небрежно относятся к вещам и летают на отдых на частных самолетах.

Писающий подросток опубликовал фото сего действа в сети и подписал его: "Вам может показаться, что я ссу на деньги, на самом деле я ссу вам в душу".

Кто-то положил дорогие часы Rolex в тарелку с хлопьями и залил молоком.

Также на этом фото сфотографировались с бутылкой шампанского, которое было сделано для Александра II.

На этом снимке подписчикам адресовали слова: "Меня призвали в ночной клуб, а вас призовут в армию".

Как отметили в издании, такие поступки "золотой" молодежи не просто хвастовство роскошью и богатством. Они также этим хотят вызвать у других людей зависть и ощущение разочарование в собственной жизни.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разгорается громкий скандал из-за отправки на отдых в Хорватию детей мажоров вместо сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, родители которых служат на Донбассе.

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