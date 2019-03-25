В СБУ прокомментировали откровения московского беглеца

Служба безопасности Украины прокомментировала заявление бывшего сотрудника Василия Прозорова, который сбежал с Украины в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Российская пропаганда традиционно ничем не брезгует. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмы" и тому подобное", - уточнили в ведомстве.

Также там отметили, что Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие. Он систематически употреблял алкоголь на рабочем месте, дискредитируя звание офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени", - написала пресс-служба СБУ.

Как сообщал "Апостроф", украинский журналист Роман Цимбалюк публично унизил экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который сбежал в Россию и дал пресс-конференцию в Москве.