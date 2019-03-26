Боевики заявили о смертельной перестрелке с ВСУ: первые подробности

Боевики рассказали о смертельном бое с ВСУ, в результате которого один украинский военнослужащий погиб и один боевик был ликвидирован.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте Inside Donetsk.

Сообщается, что якобы ВСУ открыли снайперский огонь по позициям боевиков так называемой ДНР недалеко от поселка Доломитное (поселок в Бахмутском районе Донецкой области, южная часть которого находится под контролем боевиков ДНР). Якобы в результате обстрела один боевик был ликвидирован.

В тоже время уточняется, что якобы боевики дали отпор, в результате чего "снайпер ВСУ отправился к праотцам".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео удара украинских военных - как бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

Помимо этого, появилось видео блестящей воздушной операции ВСУ.