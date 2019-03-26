​Ударили по боевикам на краю поселка: появилось видео блестящей воздушной операции ВСУ

В сети появилось впечатляющее видео уничтожения украинскими военнослужащими командного пункта боевиков ЛНР.

Соответствующие кадры опубликовал волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

"Блестящая операция!Боевая группа К-2 из 54-й бригады, полностью уничтожила командный пункт врага в Луганской области. В этой операции противник потерял 6 человек погибшими и 4 человека ранеными. И не факт, что погибших, чуть позже не стало больше", - говорится в сообщении.

По словам волонтера, за этим командным пунктом врага, расположенном на окраине брошенного небольшого поселка (всех местных жителей давно выгнали) долго и скрытно наблюдали и собирали информацию.

"Старались все сделать очень аккуратно и по возможности не обнаружить себя.Работали наши "глаза в небе" - квадрокоптеры и беспилотники. Работала разведка.Работали наблюдатели на позициях.Информация собиралась, накапливалась и хорошо анализировалась.Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей.А потом наступило время "X" и операция началась.Были подняты квадрокоптеры, для точной корректировки огня.Несколько минут и от командного пункта ничего не осталось", - пишет Мысягин.

Согласно информации были уничтожены:

КАМАЗ с зениткой - 2 шт.

БМП - 1 шт

Фургоны - 1 шт

Автомобили - 2 шт

Командный пункт.

"Это несопоставимые вещи. Гражданский дрон стоимостью 30000 - 60000 грн ( в зависимости от модели и комплектации ) помог ВСУ, уничтожить только техники на миллионы.Вот поэтому мы их и поставляем в ВСУ", - подытожил волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео удара украинских военных - как бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе.