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Партизаны в Донецке передали "привет" боевикам, работавшим в СБУ: опубликовано фото

вторник, 26 марта 2019, 07:33

25 марта, в честь дня Службы безопасности Украины, в оккупированном боевиками Донецке расклеили листовки с предателями страны сотрудниками СБУ.

Об этом сообщают на странице Ukr_Che в Twitter.

"Сегодняшний привет предателям от СБУ. Донецк", - написали в сети. Также на "административном здании властей ДНР" разместили листовку. В "послании" обнародовали данные о перебежчиках.

"Поздравляем "достойных, честных, преданных" сотрудников МГБ ДНР с 27-годовщиной Службы безопасности Украины. Кому они служат сейчас?" - написала СБУ.

Напомним, в сети СБУ показала видео с бывшими работниками ведомства, которые предали страну ради Российской Федерации.

Как сообщал "Апостоф", 25 марта, в день Службы безопасности Украины, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал на пресс-конференции в Москве, что после Евромайдана работал на российские спецслужбы.

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