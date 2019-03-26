Сколько украинцы будут отдыхать в апреле: календарь праздников

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вторник, 26 марта 2019, 14:27

С 27 апреля по 1 мая включительно в Украине установлены выходные дни.

Об этом говорится в решении Кабмина.

Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая.

Кроме того, в соответствии с законодательством, выходными днями являются 27 и 28 апреля, а также в понедельник, 29 апреля - второй день Пасхи.

Также в Украине выходным будет 1 мая - День труда.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 26 марта с 2015 года по указу президента в Украине отмечается День Национальной гвардии. Его цель - напомнить обществу о значении и роли Нацгвардии в обеспечении безопасности страны.

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