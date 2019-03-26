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В Украине есть большая проблема с воспитанием детей: психолог дала совет родителям
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В Украине есть большая проблема с воспитанием детей: психолог дала совет родителям

вторник, 26 марта 2019, 12:34

В наши дни традиционная семья не имеет такого значения, как это было прежде.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала психиатр Янина Омельченко. По мнению специалиста, на это влияет популяризация интернета.

"Наша традиционная украинская культура держится на сплочение, на семье. Это была основа для существования нации, народа, государства. Популяризация интернета уменьшает потребность в таком объединении, но внутренне такая потребность остается. Люди становятся более тревожными и теряются навыки сохранения сообщества. Интернет дает иллюзию общения, но глубинно - оно искусственное. Посмотреть на булочку - не значит ее съесть. Есть матери, которые могут, с одной стороны, вести социальный блог и рассказывать о том, как надо воспитывать детей, а с другой, могут побить своих детей в супермаркете ногами", - заявила психиатр.

По ее словам, такие факты свидетельствуют о более серьезных проблемах, так как они ведут к разрушению семей и сообществ.

Предотвратить такие явления, по словам Омельченко, могут социальные волны.

"Нужно обращать внимание на эти проблемы, чтобы люди могли почувствовать сплоченность: это обращение к традиционной украинской культуре, есть цикл праздников, когда люди могут побыть вместе, народные игры, танцы, песни. Это то, что объединяет. Также люди должны быть осведомлены о том, как им преодолевать свой стресс, каковы его признаки и как помочь другому человеку в таком состоянии. Также стоит заботиться о женщинах, наши женщины прекрасны, и нужно создать им условия, чтобы они берегли свои качества, наработанные тысячелетиями. Если девочка будет слышать колыбельную от матери, это станет прививкой от того, что, когда она сама родит, сможет бросить своего ребенка", - добавила она.

Полный текст интервью читайте в материале "Апострофа": Убийство матерями своих детей: психолог объяснила, почему женщины становятся монстрами.

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