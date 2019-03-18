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Расправа матери над своим младенцем в Ровно: появилось видео и рассказ родственников

понедельник, 18 марта 2019, 10:35

17 марта в Ровно 21-летняя мать зарезала свою месячную дочь, у женщины были проблемы с психикой.

Об этом сообщает "Радиотрек".

Бабушка умершего ребенка Мария Момот отметила, что ее 26-летний сын проживал с девушкой в гражданском браке. По ее словам, пара не успела официально оформить отношения, а также окрестить девочку, которую назвали Диана.

"Сын на 2 минуты отвернулся. Она схватилась за нож, когда отошел в другую комнату... И ударила по горлу маленькой", - рассказала свекровь.

Отец ребенка сразу вызвал медиков, но они лишь констатировали смерть младенца.

Соседи молодой семьи характеризуют их положительно. Они отметили, что 21-летняя женщина никогда не вела себя странно.

"Когда зашли, то увидел в комнате ребенка на кровати. Отца знаю с детства, нормальный парень. А вот его избранница... Нормальный человек такого сделать не может", - отметил сосед Дмитрий Волощук.

Как позже выяснили следователи, молодая мать находилась на психиатрическом учете. Полгода назад получила травму головы. Диагностирован энцефалит, воспаление мозга, которое дало осложнения, обусловило психологические расстройства.

Женщину задержали, но следователи должны провести психиатрическую экспертизу, которая определит вменяемость женщины. Дело расследуется по статье умышленное убийство.

Как сообщал "Апостроф",в Киеве правоохранители задержали 43-летнюю женщину, которая убила свою 9-месячную дочь, напоив ее алкоголем.

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