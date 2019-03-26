Убийство матерями своих детей: психолог объяснила, почему женщины становятся монстрами

В Ровно 17 марта произошла трагедия: мать убила собственного ребенка. А 21 марта труп младенца нашли на кладбище в Харькове. Правоохранители бьют тревогу, ведь таких случаев становится все больше во всех регионах Украины. Часто женщины не могут объяснить свои действия или даже вспомнить их. О том, можно ли заметить какие-то признаки у матерей и предупредить убийство младенца и о возможных причинах таких психических нарушений "Апострофу" рассказала психиатр ЯНИНА ОМЕЛЬЧЕНКО.

- Сейчас участились случаи, когда непутевые матери оставляют своих детей в опасных местах или даже умышленно причиняют им вред. Как это можно объяснить с точки зрения психиатрии?

- Как правило, такие явления связаны с пограничными состояниями человека, которые могут обостряться от определенных внешних или внутренних факторов, проявившихся в стрессовых обстоятельствах, где человек начал проявлять патологические черты. Например, у таких женщин были нарушения отношений с собственной матерью. Факторы могут быть разные, один из них - социально-экономическая нестабильность в стране. Те люди, которые имеют пограничные позиции между нормой и патологией, больше подвержены этим воздействиям. Кроме того, влияют природные циклы, изменение погодных условий, сезонов. Это дополнительный фактор, который провоцирует уже существующие проблемы.

- Согласно Уголовному кодексу матерям новорожденных, которые причинили вред собственному ребенку, могут смягчить приговор из-за такого фактора, как послеродовая депрессия... Как это вяжется с основным биологическим инстинктом - заботиться о своем младенец?

- В норме материнский инстинкт срабатывает таким образом, что мать чувствует привязанность к ребенку и желание заниматься им, кормить грудью и тому подобное. То, что называют "послеродовая депрессия" - уже нарушение в гормональной или психоэмоциональной сфере. Здесь самое важное, каким было психофизическое состояние женщины: как она рожает, в каких условиях, какие у нее отношения с близкими, желанный ли этот ребенок.

фото: Евгений Котенко

- Говорят, есть другой инстинкт "инфантицид" - желание спасти ребенка от еще большей опасности, лишив его жизни. Можем ли говорить, что этот фактор пересиливает биологический инстинкт у социально необеспеченных женщин?

- Но в нашей среде нет таких опасных явлений, как в древние времена. Это архаичное состояние, которое нельзя привязать к норме жизни. Все сложности, которые бывают в жизни каждого человека, могут преодолеваться по-разному. Нарушение отношений тяжело переживаются любой женщиной, но одна - все равно сохранит свою внутреннюю целостность и будет воспитывать ребенка в любви и нежности, а для другой - это станет толчком, чтобы ее внутренние проблемы вышли наружу.

Если человек способен на убийство, он должен отделиться от собственных чувств. Этот акт диссоциации свидетельствует о патологии.

- Могут соседи или знакомые по каким-то признакам женщины заметить возможность такой ситуации и предотвратить ее?

- Это практически невозможно. Это может никак не проявляться, только в стрессовых факторах дисбаланс проявится в полной мере. Часто люди, которые жили с убийцами не знали, чем те занимаются. Есть психоэмоциональные проблемы, которые следует изучить, они могут касаться как актуальной ситуации, так и ее прошлого. Слияние ребенка и женщины в первые три месяца его рождения - это нормативное состояние, в это время ребенок и мать становятся продолжением друг друга, так мать понимает сигналы ребенка – голоден ли он или ему холодно. Не нормативно, когда такая привязанность не возникает или если у женщины есть фантазии, как вы приводили пример, что кажется, будто она спасает своего ребенка от чего-то.

фото: Евгений Котенко

- Если ребенку удалось выжить, запомнит ли он это, останется ли такая психоэмоциональная травма на уровне подсознания?

- Это отдельная непростая тема, ведь по теории Зигмунда Фрейда и его последователей, бессознательное не имеет времени, все, что происходит с человеком в течение его жизни, независимо от того, осознает он это или нет, отражается на его внутреннем мире. Даже когда человек взрослый, опыт его детства актуализируется во взаимоотношениях с людьми. Даже те дети, которые не знают, что их родители приемные, подозревают на бессознательном уровне. Если проводить диагностику с такими детьми, то часто на рисунке семьи, помимо собственно семьи, они изображают еще какую-то дополнительную фигуру, тень. Даже если ребенок не знает, что его бросили, все равно будет чувствовать в своем внутреннем мире эту составляющую.

Поэтому важно, чтобы ребенок знал свою правдивую историю. Если есть такая травматическая внутренняя история, особенно в раннем детстве, она будет иметь какое-то продолжение во взрослой жизни, у ребенка появляется очень большой простор для фантазии, он не сможет объяснить свои страхи. Эти фантазии могут иметь различные вариации: плохая социализация, страх быть брошенным; плохое поведение в школе, чтобы страх будто сбылся из-за непринятия учителей, недовольство родителей. Так ребенок получает баланс, но он получен неестественным образом.

- Свидетельствуют ли эти отдельные случаи об общем сломе ценностей в стране, когда традиционная семья уже не имеет такого значения, как прежде?

- К сожалению, такое наблюдается. Наша традиционная украинская культура держится на сплочение, на семье. Это была основа для существования нации, народа, государства. Популяризация интернета уменьшает потребность в таком объединении, но внутренне такая потребность остается. Люди становятся более тревожными и теряются навыки сохранения сообщества. Интернет дает иллюзию общения, но глубинно - оно искусственное. Посмотреть на булочку - не значит ее съесть. Есть матери, которые могут, с одной стороны, вести социальный блог и рассказывать о том, как надо воспитывать детей, а с другой, могут побить своих детей в супермаркете ногами. Это факт расщепления, диссоциации, свидетельствует о более серьезных проблемах. За счет потери наработки человеческих качеств, определенной работы души разваливаются семьи, сообщества, родители и дети не могут быть друг с другом. Навыки коммуникации нарабатываются за счет усилий души.

- Какие социальные проекты могут предотвратить эти явления?

- Нужно создавать социальные волны и обращать внимание на эти проблемы, чтобы люди могли почувствовать сплоченность: это обращение к традиционной украинской культуре, есть цикл праздников, когда люди могут побыть вместе, народные игры, танцы, песни. Это то, что объединяет. Также люди должны быть осведомлены о том, как им преодолевать свой стресс, каковы его признаки и как помочь другому человеку в таком состоянии. Также стоит заботиться о женщинах, наши женщины прекрасны, и нужно создать им условия, чтобы они берегли свои качества, наработанные тысячелетиями. Если девочка будет слышать колыбельную от матери, это станет прививкой от того, что, когда она сама родит, сможет бросить своего ребенка.