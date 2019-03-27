В сети появились первая и вторая серии третьего сезона "Слуги народа": видео

В среду, 27 марта, в эфире телеканала "1+1" вышли первая и вторая серии третьего сезона сериала "Слуга народа", где, теперь уже кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, сыграл роль главы государства из народа.

По сюжету главный герой, Василий Голобородько вместо кабинета на Банковой попал в тюрьму, а его место занял политический оппонент. Что происходило дальше – предлагаем посмотреть на видео.

Напомним, что первая серия комедийного сериала "Слуга народа" вышла на экраны в 2015 году. В сериале "Слуга народа" сыграли резиденты "Студии "Квартал 95" и известные украинские актеры. На данный момент вышли уже два полных сезона сериала. В частности, последняя, 24-я серия, второго сезона вышла в ноябре 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленскому озвучили выход из скандала вокруг "Слуги народа".