В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату

Похолодание и снег, которые внезапно пришли в Украину, продлятся недолго, а вслед за ними погода значительно улучшится.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, непогода в стране кратковременна. Уже в воскресенье, 31 марта, в Украине потеплеет до +12 +18 градусов и будет светить солнце.

Однако, до тех пор холодный воздух будет преобладать.

"Ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем максимально только +4 +9 градусов, на Западе +6 +11 градусов. Сегодняшний снег отодвинется завтра на Юг Украины. Да-да. Именно в южной части в четверг вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Лишь Одесская область удержится от влажной погоды. И еще в западных областях пройдут небольшие дожди. А в большинстве областей Украины 28 марта будут сухо", – пишет Диденко.

В Киеве 28 марта осадки не прогнозируются. Ночью будет до -3 градусов мороза, днем потеплеет до +5 +8 градусов.

Напомним, подробнее о погоде до конца марта читайте в материале "Апострофа": Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта.