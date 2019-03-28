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Как Украину заметало снегом в конце марта: впечатляющие фото

четверг, 28 марта 2019, 09:59

Украинцы продолжают делиться яркими фото последствий снегопадов, которые накрыли страну в конце марта.

Многочисленные фотографии весеннего снега публикуют пользователи Instagram.

На протяжении 25-28 марта снег выпал во многих областях Украины. Украинцы размещают фото из Киева, Днепра, Запорожья, Черкасс и других областей.

"Все, что нужно знать о 27 марта", "Вот такая весна сейчас под Киевом", "Через несколько дней апрель, а у нас снег", "Как в сказке, две недели назад собирала подснежники. Сегодня до обеда была зима, снег и метель. Вечером во второй раз пришла очередная весна", – пишут пользователи в подписях к своим фото.

Как сообщал "Апостроф", синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, когда в Украину вернется весна.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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