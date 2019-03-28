РУС. | УКР.

четверг, 28 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

28 марта

16:29
​В Крыму у украинской церкви отжали землю для РПЦ и спецслужб Путина: опубликованы фото
16:12
В Киеве раскрыли схему хищений на миллионы гривен при закупке медоборудования
16:02
Участник шоу "Х-фактор" получил тюремный срок за убийство
15:59
СМИ рассказали о торговле крупнейшей сталелитейной компании Казахстана с боевиками на Донбассе
15:59
Паскуда и фанат СССР: бывший военный рассказал, как набил морду предателю из СБУ
15:50
Бросалась на мужчин: у известной российской телеведущей появилась зависимость от секса
15:34
​В России задержали скандального экс-представителя Путина: чем известна его семья
15:27
"Укрзализныця" объявила тендер, удобный для "своих" поставщиков - СМИ
15:21
От рака умер солист популярной группы
15:20
Корпорация BBC призналась во лжи о "платной" встрече Порошенко с Трампом
14:59
У Авакова сделали громкое заявление про угрозы казни членов избиркомов
14:35
В Украине создали новый вид оружия: появились подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Паскуда и фанат СССР: бывший военный рассказал, как набил морду предателю из СБУ

четверг, 28 марта 2019, 15:59

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который сбежал в Россию, имеет крайне негативную репутацию в Украине. Его помнят как пьющего и высокомерного офицера.

Как сообщил в интервью "Обозревателю" нардеп Юрий Береза, однажды у него был конфликт с предателем.

"Да, я его помню, я ему в Мариуполе в аэропорту набил морду! Он трус и лжец, к тому же, алкоголик. Тогда он тоже был нетрезв. А вел себя так, будто он "господин офицер", а все перед ним должны по струнке вытягиваться. Потому что он офицер советской армии. И сразу получил по морде. После этого очнулся, хотя и угрожал мне, что я уже не жилец", – рассказал Береза.

В свою очередь бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что судьба Прозорова в России незавидна.

"Сначала его выжмут как лимон. Два-три месяца будут по несколько раз допрашивать, чтобы понять врет он или нет. А потом скажут: "Спасибо, до свидания". Ему предложат должность мелкого клерка. Все равно он будет под колпаком, за ним будут следить, чтобы обратно не убежал. Но он предатель и для них, и для нас. Обычно такие люди не выдерживают, спиваются или накладывают на себя руки", – сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 25 марта, в честь дня Службы безопасности Украины, в оккупированном боевиками Донецке расклеили листовки с предателями страны сотрудниками СБУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Подгузники от Гройсмана": как украинская власть "заботится" о молодых матерях

Убийство матерями своих детей: психолог объяснила, почему женщины становятся монстрами

Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта

Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: