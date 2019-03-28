Паскуда и фанат СССР: бывший военный рассказал, как набил морду предателю из СБУ

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который сбежал в Россию, имеет крайне негативную репутацию в Украине. Его помнят как пьющего и высокомерного офицера.

Как сообщил в интервью "Обозревателю" нардеп Юрий Береза, однажды у него был конфликт с предателем.

"Да, я его помню, я ему в Мариуполе в аэропорту набил морду! Он трус и лжец, к тому же, алкоголик. Тогда он тоже был нетрезв. А вел себя так, будто он "господин офицер", а все перед ним должны по струнке вытягиваться. Потому что он офицер советской армии. И сразу получил по морде. После этого очнулся, хотя и угрожал мне, что я уже не жилец", – рассказал Береза.

В свою очередь бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что судьба Прозорова в России незавидна.

"Сначала его выжмут как лимон. Два-три месяца будут по несколько раз допрашивать, чтобы понять врет он или нет. А потом скажут: "Спасибо, до свидания". Ему предложат должность мелкого клерка. Все равно он будет под колпаком, за ним будут следить, чтобы обратно не убежал. Но он предатель и для них, и для нас. Обычно такие люди не выдерживают, спиваются или накладывают на себя руки", – сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 25 марта, в честь дня Службы безопасности Украины, в оккупированном боевиками Донецке расклеили листовки с предателями страны сотрудниками СБУ.