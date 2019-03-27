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Журналист раскрыл скандальные детали биографии бывшего СБУшника, бежавшего в Россию

среда, 27 марта 2019, 06:50

Предатель Украины, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который передавал секретную информацию российским спецслужбам, имеет серьезные проблемы с алкоголем.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в своей колонке на сайте "Цензор.НЕТ".

"К сожалению, в штаб АТО Прозоров попал в мае 2014-го и служил там длительное время, сливая информацию российским спецслужбам. Да, он выполнял в штабе АТО не самые важные задачи - например, его посылали конвоировать захваченных наемников. Но за счет общения с людьми, принимавшими решения и видевшими в Прозорове "своего", он мог получать кусочки важной служебной информации.

Прозорова отличало регулярное употребление алкоголя, но на это длительное время закрывали глаза. Дошло до того, что на него составили рапорт - как это и отметила СБУ в официальном сообщении. Подполковник напился и голым пошел гулять и дебоширить по коридорам общежития", - сообщил Бутусов.

Также журналист добавил, что Прозоров несколько лет был в разработке внутренней безопасности СБУ.

"После отбытия ротации в штабе АТО в 2015-м Прозоров поехал в отпуск... в Российскую Федерацию! И вернулся - в РФ его не задержали! По возвращению его задержали сотрудники ВБ по подозрению в шпионаже и выпустили под подписку о не выезде. Однако никаких улик преступной деятельности не было. В декабре 2017-го в ВБ решили найти доказательства преступной деятельности во время внезапного обыска. Но во время обыска ничего компрометирующего найти не удалось. Прозорова пришлось отпустить. На следующий день он выехал в Беларусь, а оттуда - в РФ", - резюмировал журналист.

Как сообщал "Апостроф", якобы бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал на пресс-конференции в Москве, что после Евромайдана работал на российские спецслужбы.

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