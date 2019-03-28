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Подарки новорожденным украинцам: родители рассказали, что не так с помощью от властей

четверг, 28 марта 2019, 10:24

Беби-боксы, которые выдают в Украине при рождении ребенка, собраны из некачественных вещей.

Об этом "Апострофу" рассказали родители, которые получили соответствующую помощь от государства. По их словам, качество отдельных вещей в "пакунке" оставляет желать лучшего.

"Детские вещи были хорошего качества, а вот памперсы и накладки на грудь не понравились вообще. Все очень прело в них", - рассказала киевлянка Виктория.

Житель Киевской области Александр отмечает, что из всего набора он с женой оставили термометр и пару одежек, а остальное отдали в детский дом.

Другая сложность, с которой столкнулись родители, - это длительный процесс оформления на получение беби-боксов. Так, в некоторые регионы беби-боксы просто не доехали вовремя и выдача беби-боксов затягивалась на месяц, а то и полтора. Таким образом, из подгузников и распашонок малыш просто вырастал.

Объявления о продаже наборов также можно найти на сайтах бесплатных объявлений, где молодые родители просто продают беби-боксы, которые им уже не нужны.

"Продаю, так как беби-бокс был получен мною через месяц после выписки из роддома, а к этому времени для ребенка все было уже куплено, и также то, что находилось внутри бокса, например, памперсы и другое, было все маленьким", - пишет автор объявления.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": "Подгузники от Гройсмана": как украинская власть "заботится" о молодых матерях.

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