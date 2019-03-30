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В Крыму хотят поставить фигуру воина империи: опубликован эскиз

суббота, 30 марта 2019, 04:42

На въездной стеле на развилке между тремя поселками перед оккупированной Ялтой может появиться скульптура римского легионера.

С таким заявлением выступила "главный архитектор" города Елена Орлинская, сообщают оккупационные СМИ.

"Первый эскиз – предложение по варианту стелы на развилке между поселками Гаспра, Кореиз и Мисхор на Алупкинском шоссе", - сказала она.

По словам Орлинской, развилку в конкурсном проекте украшает фигура римского легионера. Над ним будет расположен указатель направлений движения.

Она отметила, что автор постарался отразить в своей работе историю и сделал отсылку к временам пребывания здесь римлян.

Конкурс на разработку проектов открыт до 11 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Россией Севастополе неизвестные нарисовали на заборе большой герб Украины.

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