В Севастополе неизвестные нарисовали большой герб Украины: опубликовано фото

В оккупированном Россией Севастополе неизвестные нарисовали на заборе большой герб Украины.
Соответствующий снимок был опубликован в Twitter на странице "Сектор Крыма".
На фото можно увидеть не только герб Украины, но и надпись "Россия - оккупант".
Под публикацией в комментариях пользователи отмечают, что Крым навсегда останется Украиной.
"Красавцы. Держитесь в Севасе, Украина вас любит и ждет домой! Слава Украине", "Очень приятно!", "Привет из Львова", - пишут пользователи.
Напомним, что в России признали, что Крымский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму – стоимость продуктов на оккупированном полуострове продолжает расти.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в аннексированной Ялте задержали журналиста Евгения Гайворонского, который заявлял о фашистах в России и необходимости вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.