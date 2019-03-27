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В Севастополе неизвестные нарисовали большой герб Украины: опубликовано фото

среда, 27 марта 2019, 08:15

В оккупированном Россией Севастополе неизвестные нарисовали на заборе большой герб Украины.

Соответствующий снимок был опубликован в Twitter на странице "Сектор Крыма".

На фото можно увидеть не только герб Украины, но и надпись "Россия - оккупант".

Под публикацией в комментариях пользователи отмечают, что Крым навсегда останется Украиной.

"Красавцы. Держитесь в Севасе, Украина вас любит и ждет домой! Слава Украине", "Очень приятно!", "Привет из Львова", - пишут пользователи.

Напомним, что в России признали, что Крымский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму – стоимость продуктов на оккупированном полуострове продолжает расти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в аннексированной Ялте задержали журналиста Евгения Гайворонского, который заявлял о фашистах в России и необходимости вернуть аннексированный Крым под контроль Украины.

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