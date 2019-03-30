В России похвастались спецсамолетом для космонавтов: видео и фото, сделанные внутри салона

В России показали самолет Ту-204, который предназначен для подготовки космонавтов.

Об этом сообщает United Aircraft Corp в Twitter.

"Ту-204 "Сергей Королев" Центра подготовки космонавтов выполнен в специальной компоновке, позволяющей перевозить до 53 человек, размещенных в трех салонах. Для перевозки космонавтов самолет оборудован шестью специализированными купе, обеспечивающими комфорт при долгих перелетах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем также опубликовали фото внутри летательного аппарата и видео с ним.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали кадры посадки одного из крупнейших самолетов в мире - АН-124, который был произведен в Украине.

Также ранее в сети активно обсуждали сравнение крупнейших производителей самолетов Boeing, Airbus и "Антонов".