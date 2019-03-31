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Дождей будет немного: народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется настоящая весна

воскресенье, 31 марта 2019, 10:06

С понедельника, 1 апреля, в Украине снова синоптики обещают температурные "качели".

Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на слова народного синоптика Леонида Горбаня.

В воскресенье, 31 марта, в Украине тепло и солнечно, но это ненадолго. Уже на следующий день опять начнутся небольшие погодные "качели".

"Украину можно поделить на семь климатических зон, погода в каждой из которых может отличаться от других. Если взять центральные области, то 1-4 апреля здесь еще будет достаточно прохладно: 2-3 градуса ночью и 6-8 днем. С 5 апреля резко потеплеет до 12-16 днем, а с 17-18 апреля - до 21 выше нуля (ночью - 6...-9). Но после 21 апреля ожидаются ветры, дожди и, как следствие, небольшое похолодание", - заявил Горбань.

Однако по словам синоптика, на Пасху погода обещает успокоиться, будет солнечно, достаточно сухо и тепло (до 20 градусов).

"В общем, хотя в первых числах апреля еще и возможны незначительные заморозки, то далее погода переходит на устойчиво весеннюю. Перемещений воздушных масс с сильными атмосферными фронтами, подобными недавним, когда с домов срывало крыши, пока не предполагается. Дождей в апреле будет немного. Основные осадки ожидаются 7-8, 16-18, 23-25 и 29-30 апреля. На юге и востоке ветры-суховеи подсушат землю, что плохо для сельского хозяйства", - рассказал Горбань.

Как сообщал "Апостроф", на Пасху, 28 апреля, в Украине будет тепло, но не без кратковременных осадков.

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