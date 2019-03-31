Украина перешла на летнее время: зачем это нужно и есть ли альтернатива

Украина в ночь на 31 марта - день президентских выборов - перешла на летнее время: в 03:00 стрелки часов перевели на час вперед.

Перевод часов был осуществлен согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года.

Перевод часов на летнее время и обратно применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение, а также по иным причинам — например, для синхронизации с другими странами или территориями. Перевод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.

Перевод часов на летнее время целесообразен не во всех широтах. В тропических и экваториальных широтах времена года выражены незначительно и продолжительность светового дня на протяжении всего года практически не меняется — день и ночь длятся около 12 часов. Это объясняет, почему в расположенных там странах использование летнего времени экономически нецелесообразно.

У перевода часов есть альтернатива, которой придерживаются некоторые отказавшиеся от этой процедуры страны - сдвиг начала работы на некоторых предприятиях на летний период. То есть летом рабочий день начинается раньше, чем зимой, и, в зависимости от сложности работы, не только на 1 час.

Как сообщал "Апостроф", 26 марта 2019 года Европарламент принял решение об отказе от перехода на летнее и зимнее время с 2021 года.