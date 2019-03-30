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ДТП с бойцами Нацгвардии в Одессе: в сети появилось видео первых минут после трагедии

суббота, 30 марта 2019, 22:40

30 марта в Одессе автомобиль сбил троих работников Нацгвардии, а в сети опубликовали видео первых минут после смертельной аварии.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Видео первых секунд после ДТП в Одессе. Какой-то мужик бьет пострадавших и пытается украсть оружие. Что не так с этим миром?", - написали в сети и опубликовали видео инцидента.

Напомним, иномарка на европейских номерах совершила наезд на троих военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, которые несли службу по охране общественного порядка. Один из них, который погиб в аварии, – Виталий Флоря, 1996 года рождения. Двое других бойцов пострадали их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", 30 марта в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места.

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