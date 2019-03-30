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​Страшное ДТП с бойцами Нацгвардии в Одессе: появились новые фото с места трагедии

суббота, 30 марта 2019, 23:56

30 марта в Одессе автомобиль сбил троих работников Нацгвардии, а в сети опубликовали фото с места трагедии.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

"Одесса. "Банальный" проезд на запрещающий. Трагическая смерть 23-летнего парня-военнослужащего, последний раз нес службу...", - написали в сети.

Напомним, иномарка на европейских номерах совершила наезд на троих военнослужащихЮжного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, которые несли службу по охране общественного порядка. Один из них, который погиб в аварии, – Виталий Флоря, 1996 года рождения. Двое других бойцов пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео первых минут после смертельной аварии с бойцами Нацгвардии в Одессе.

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