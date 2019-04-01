Зачистка форпоста боевиков "Крокодил" под Донецком: видео от местной жительницы и офицера ВСУ

В сети опубликовали видео от местной жительницу, которая назвала фейком удачный удар ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.

Об этом сообщает Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Довольно смешное #вывсеврети о поражении укрепов РОА (русская освободительная армия - ред.) на "Крокодиле". Интересно, тетка хоть в курсе, о каком именно дне идет речь? Ну и утверждение, что там сейчас никого нет, тоже порадовало", - написал он, комментируя видеозапись местной жительницы.

Женщина заявила, что офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" публикует не правдивую информацию об уничтожении позиций боевиков украинскими бойцами, в том числе и про форпост "Крокодил".

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие 46-го Добровольческого батальона "Донбасс" нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков в районе Попасной (город в Луганской области).