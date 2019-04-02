РУС. | УКР.

вторник, 2 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

2 апреля

14:45
Тимошенко нацелилась на победу на выборах в Раду: озвучен план
14:41
Изнасилование ветерана АТО в колонии: появились новые страшные подробности
14:36
Как гривня отреалировала на избирательный триумф Зеленского: появилось наглядное фото
14:32
Чувствовал себя униженным: знаменитый футболист пожаловался на расизм в Украине
14:25
​Мороз, снег и солнце: синоптик озвучила актуальный прогноз погоды для Украины
14:20
Спустя 19 лет: героини "Беверли-Хиллз" встретились на съемках
14:16
В Киеве увеличили лимит скорости на дорогах: список улиц и видео
13:54
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 99% - Зеленский побеждает (обновляется)
13:54
​Россия увеличила транзит газа через Украину: озвучены цифры
13:45
Секретное оружие: стало известно, почему Кейт Миддлтон изменила стиль
13:44
​Появилось новое видео опасного ЧП с бусом на дороге в Киеве
13:38
В Николаеве на свалке нашли расчлененный труп: фото и видео с места ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве увеличили лимит скорости на дорогах: список улиц и видео

вторник, 02 апреля 2019, 14:16

Со 2 апреля на ряде улиц и шоссе Киева изменилась разрешенная скорость движения.

Так, на десяти дорогах столицы максимальная скорость увеличена до 80 км/час, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Киеве.

В частности, правила движения изменены для таких участков:

1. Набережное шоссе (от Почтовой площади до моста им. Патона);

2. Надднепрянское шоссе;

3. Столичное шоссе (от Южного мостового перехода до улицы Академика Заболотного);

4. Улица Саперно-Слободская (от улицы М. Гринченко до Южного мостового перехода);

5. Южный мостовой переход;

6. Оболонский проспект (от улицы Богатырской до улицы Маршала Малиновского);

7. Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы г. Киева);

8. Проспект Ватутина (от Московского моста до площади Керчинской);

9. Улица Городская (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе);

10. Автодорога Т-1039 (от Гостомельского шоссе до Минского проспекта).

В ведомстве подчеркнули, что изменения в организации дорожного движения, которые вводились прошлой весной, привели к позитивным результатам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали видео смертельной аварии в Москве, в результате которой погиб сотрудник ГИБДД.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: