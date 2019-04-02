В Киеве увеличили лимит скорости на дорогах: список улиц и видео

Со 2 апреля на ряде улиц и шоссе Киева изменилась разрешенная скорость движения.

Так, на десяти дорогах столицы максимальная скорость увеличена до 80 км/час, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Киеве.

В частности, правила движения изменены для таких участков:

1. Набережное шоссе (от Почтовой площади до моста им. Патона);

2. Надднепрянское шоссе;

3. Столичное шоссе (от Южного мостового перехода до улицы Академика Заболотного);

4. Улица Саперно-Слободская (от улицы М. Гринченко до Южного мостового перехода);

5. Южный мостовой переход;

6. Оболонский проспект (от улицы Богатырской до улицы Маршала Малиновского);

7. Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы г. Киева);

8. Проспект Ватутина (от Московского моста до площади Керчинской);

9. Улица Городская (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе);

10. Автодорога Т-1039 (от Гостомельского шоссе до Минского проспекта).

В ведомстве подчеркнули, что изменения в организации дорожного движения, которые вводились прошлой весной, привели к позитивным результатам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали видео смертельной аварии в Москве, в результате которой погиб сотрудник ГИБДД.