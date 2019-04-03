Снег в апреле: синоптики уточнили прогноз погоды

3 апреля на большей части Украины осадков не ожидается. Исключением являются восточные области, где ожидаются дождь и снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Северо-восточные воздушные потоки, как правило, приносят в Украину некомфортную погоду - холод и порывистый ветер. Однако антициклон, который сейчас господствует над Украиной, подсластит холодную синоптическую таблетку - будет много солнца", - написала она.

По информации синоптика, на востоке Украины температура воздуха будет днем до +6 градусов, а на западе - до + 12 градусов.

"В Киеве среда обещает быть солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух - холодноватым", - добавила она.

При этом она отметила, что потепление до + 12 + 15 градусов придет в Украину в субботу-воскресенье.

Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптики удивили прогнозом погоды на неделю.