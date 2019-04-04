Илон Маск провел "земное" испытание новой ракеты: фото и видео

На полигоне SpaceX Илона Маска в американском штате Техас состоялся запуск двигателя новой тест-ракеты частной космической компании.

Как сообщает западная пресса, впервые запуск проводился не на стенде, а на стартовой площадке.

На полигоне провели тесты "сокращенного" испытательного варианта Starship, который разработчики назвали Starhopper. В ходе испытаний был включен его двигатель, который несколько секунд жег метан. Ракету закрепили на грунте, поэтому тест проводился без взлета.

"Starhopper завершил привязанный прыжок. Все системы в норме", - прокомментировал испытания сам Маск.

На данном аппарате специалисты могут проверять технологии взлета, посадки, удержания равновесия и прочее. Все тесты можно проводить на Земле.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Европейское космическое агентство показало фотографии с орбиты Марса, сделанные специальным аппаратом для исследования малых составляющих атмосферы.