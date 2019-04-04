Опубликовано видео испытаний новейших ракетных комплексов для ВСУ

В четверг, 4 апреля, состоялось испытание военными ВСУ нового модернизированного комплекса "Ольха-М".

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Испытания прошли на военном полигоне в Одесской области. Отмечают, что ракеты нового комплекса "Ольха-М" способны поражать цель почти на вдвое большем расстоянии, чем те, что находятся на вооружении ВСУ.

"Но наши конструкторы и производственники продолжали упорную работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и сегодня произошли очень важные испытания модернизированного комплекса" Ольха-М ", новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 км", - рассказал СНБО Александр Турчинов.

По его словам, во время испытаний было проверено применения новых ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также точность и эффективность уничтожения цели. "Также проверялась работа новой системы управления, эффективность нового навигационного оборудования, и качество работы новой системы управления пусками", - сообщил он.

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