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Узник Кремля из Крыма рассказал, как ФСБ устроила ему "прогулку" в лес

пятница, 05 апреля 2019, 16:59

Арестованный после массовых обысков в оккупированном Крыму Ремзи Бекиров рассказал адвокату Эдему Семедляеву о том, как сотрудники ФСБ проводили его задержание.

По словам узника Кремля, во время задержания он вместе с Османом Арифмеметовым и Владленом Абдулкадыровым находился в кафе российского города Аксай Ростовской области, куда ворвались 10-15 российских силовиков, которые начали избивать мужчин.

"В основном били по ногам, приказа не было бить по голове. Единственное, кто-то видимо попал все-таки Осману Арифмеметову по голове и он потерял сознание. Но его быстро в чувство привели", - сказал он.

Бекиров отметил, что после нападения у него пропали 46 тысяч рублей. После задержания крымских татар заковали в наручники и вывезли куда-то в лес, где продолжали избивать.

После этого задержанных доставили в оккупированный Симферополь, где их допросили и предъявили обвинение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суд в оккупированном Крыму отпустил под домашний арест четырех активистов в так называемом "деле Веджие Кашка".

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