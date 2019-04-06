Чистота и уют: появились фото и видео камеры харьковского СИЗО, в которой сидит Зайцева

В сети показали фотографии и видео камеры, в которой содержится одна из участниц смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева, в котором погибли шесть человек.

Снимки на своей странице в Facebook 6 апреля опубликовал член правления Международного правозащитного центра (МПЦ) Дмитрий Удачин.

По его словам, накануне он вместе с помощником нардепа Сергея Мельничука Николаем Маслием и правозащитником Русланом Еременко побывал в СИЗО.

"В СИЗО нами было принято решение проверить условия содержания печально известной Елены Зайцевой - участницы смертельного ДТП в центре Харькова. Кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека. Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены. На видео и фото вы сами можете оценить состояние камеры", - написал он в социальной сети.

В комментариях пользователи попросили посетить другие камеры, чтобы понять, какие условия там. На это Маслий ответил, что он посетил многие камеры, а место содержания Зайцевой - не самое лучшее.

"Я за 14 лет всякие хаты видел, в том числе и такие! Их только для комиссии держат или для таких как вы... Что же ты фото не показал где обычная дочка, с дыркой? Обшарпанные стены? Я конечно ничего сказать не хочу, но складывается впечатление что кто то администрации паруса надувает!" - пишет один из пользователей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Апелляционный суд вернул материалы дела о смертельном ДТП на улице Сумской из-за того, что обвиняемая Елена Зайцева прочла лишь один из 13 томов дела.