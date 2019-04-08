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Опубликовано впечатляющее видео падения метеорита в России

понедельник, 08 апреля 2019, 02:28

В сети опубликовали видео падающего в России метеорита.

Об этом сообщают росСМИ.

Очевидцами явления стали жители города Самара в разных районах. На снятых кадрах четко видно яркую вспышку, которая сопровождалась громким звуком, похожим на взрыв.

"Судя по словам очевидцев и видео с камер наблюдений, это было падение метеорита", - пишут в СМИ.

В региональном МЧС отметили, что накануне получали сообщения о вспышках и хлопках, но никаких аварийных ситуаций и происшествий зарегистрировано не было.

Также сообщают, что днем метеорит увидели и жители российского Красноярска. Запись с видеорегистратора опубликовали в интернете.

"Ученые считают, что это был болид - очень яркий метеор, после которого остается яркий след из пыли и газов, их полет может сопровождаться грохотом и даже помехами связи. Сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского уже определили потенциальное место падение небесного тела и сейчас собирают экспедицию, дабы все исследовать", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Кубе взорвался и упал метеорит.

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