​Синоптики рассказали о грядущих дождях в Украине

В четверг, 11 апреля, дожди накроют практически всю территорию страны, при этом синоптики прогнозируют, что осадки ожидаются как днем, так и ночью.

Согласно прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра", сухо будет только на юге страны и в Запорожской области.

На фоне дождей, температура воздуха упадет еще на несколько градусов. Так, на западе стоит ожидать от 10 до 12 градусов тепла днем и 4-6 - в ночное время суток. Жителям Закарпатья и центральных регионов Украины будет немного комфортнее: от 12 до 15 тепла в дневное время суток и +6 в ночное.

На севере Украины столбики термометров днем покажут от 11 до 13 тепла, а ночью около 4-6 градусов с отметкой "плюс". Теплее всего в этот день будет на юге и востоке страны: +14-17 днем и 6-8 градусов тепла в ночное время суток.

Детальнее о погоде на неделю читайте в материале "Апострофа": Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю.