Как "трудятся" нардепы в рабочее время: опубликованы панорамное фото и видео из Рады

Народные депутаты Украины не торопятся начинать рабочий день, в то время миллионы украинцев уже заняли свои рабочие места.

По состоянию на 9:00 9 апреля в зале Верховной Рады не было ни одного депутата. Соответствующий снимок в Facebook опубликовал фотокорреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров.

Немного позже народные избранники все же подтянулись на рабочие места, но все равно сессионный зал выглядит наполовину пустым.

Также на странице фотокорреспондента ведется прямая трансляция сегодняшнего заседания, которая началась в 10:00.

Напомним, что бывший депутат от "Батькивщины" Игорь Скоcар, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, пытался убежать от полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат Олег Барна набросился с кулаками на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.