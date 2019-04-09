Появились фото юного боевика, пополнившего "бригаду 200" на Донбассе

В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика незаконных вооруженных формирований (НЗФ) Андрея Манченко.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"09.04.19 пополнилась очередным бойцом. Манченко Андрей из Горловки", - написал он в сети и опубликовал фото оккупанта, а также скриншот его страницы в социальной сети.

Напомним, стало известно о смерти наемника из России Игоря Осипова, который воевал против украинских военных на Донбассе. Пулеметчика из Москвы ликвидировали 3 апреля.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе. В частности, из 56 убитых террористов, 12 были опознаны, найдены их профили в соцсетях и фотографии.