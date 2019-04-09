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Сколько нардепов "трудится" в Раде перед вторым туром выборов: видео и подробности

вторник, 09 апреля 2019, 12:31

Накануне второго тура президентских выборов народные депутаты Украины без особого желания приходят на работу.

Как сообщил фотокорреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров,

"На заседание во вторник пришло процентов 30 народных избранников, и только 10 процентов принимали участие в голосовании", - рассказал он.

Также на странице фотокорреспондента прошла прямая трансляция сегодняшнего заседания.

Напомним, что бывший депутат от "Батькивщины" Игорь Скоcар, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, пытался убежать от полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат Олег Барна набросился с кулаками на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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