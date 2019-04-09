Сколько нардепов "трудится" в Раде перед вторым туром выборов: видео и подробности

Накануне второго тура президентских выборов народные депутаты Украины без особого желания приходят на работу.

Как сообщил фотокорреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров,

"На заседание во вторник пришло процентов 30 народных избранников, и только 10 процентов принимали участие в голосовании", - рассказал он.

Также на странице фотокорреспондента прошла прямая трансляция сегодняшнего заседания.

Напомним, что бывший депутат от "Батькивщины" Игорь Скоcар, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, пытался убежать от полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат Олег Барна набросился с кулаками на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.