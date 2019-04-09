Светличная прилагает огромные усилия для развития Харьковского региона - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, руководитель ХОГА Юлия Светличная и председатель украинского представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эрик де Загон приняли участие в открытии форума Kharkiv SME day.

В ходе форума представительство ЕС, а также крупнейших инвестбанков Европы, ознакомили представителей Харьковского региона с программами, действующими на территории страны.

Харьковщина выбрана местом проведения не случайно - начиная с 2016 года экспорт харьковских предприятий в страны Европейского Союза увеличился на 40%. С 2016 по 2018 год в области реализовано более 30 европейских проектов и программ, включая программы международной технической помощи и некоторые финансовые программы.

"Мы знаем о том, что госпожа губернатор прилагает огромные усилия для того, чтобы развивать регион и, в частности, малый и средний бизнес", - сказал Мингарелли.

Он отметил, что представители ЕС "рады общаться с представителями малого и среднего бизнеса, организаций гражданского общества, образования и науки - для того, чтобы гарантировать преимущества и возможности для всего населения региона".

Мингарелли заверил, что Европейский Союз и в дальнейшем будет сотрудничать с регионом.

"В течение 5 предыдущих лет вы сделали много, чтобы провести реформы. Наша задача - быть рядом с вами и помочь реализовать их", - сказал глава представительства ЕС в Украине.

Он также отметил, что "мы знаем, что Украина - не ресурсная страна".

"В Харьковской области развиты индустрии ІТ, науки, образования, машиностроения, аэрокосмическая, пищевая отрасли. Мы знаем, что у вас есть потенциал во всех этих сферах. Для нас важно помочь вам реализовать этот потенциал", - подчеркнул Мингарелли.

Среди главных направлений дальнейшего сотрудничества с регионом Мингарелли назвал также внедрение энергоэффективных мероприятий, реформирование системы здравоохранения, участие харьковских вузов в программах "Эразмус+" и "Горизонт 2020".

Посол ЕС в Украине отметил научный, образовательный и инновационный потенциал Харьковской области, а также мощности таких секторов, как агропромышленность, машиностроение, энергетика и химическая промышленность.

"Мы готовы сотрудничать с губернатором в воплощении реформы децентрализации. Децентрализация за последние три года была эффективной в вашей стране и в Харьковской области, в частности. Мы уже увидели первые плоды, и вместе с губернатором будем удваивать наши усилия для того, чтобы ответственность и финансовые ресурсы перешли от столицы в Харьковскую область", - сказал Мингарелли.

Он также заверил, что Харьковщина получит поддержку ЕС в развитии сферы здравоохранения.