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Ключевые мосты в Киеве стоят в пробках: фото и карта

четверг, 11 апреля 2019, 14:24

11 апреля движение по Киеву парализовали многочисленные пробки. Особенно напряженная ситуация на мосту им. Патона, где движение затруднено на максимум.

Так, в очереди к мосту им. Патона с правого берега собрались сотни автомобилей, люди стоят в пробке длительное время.

Кроме того, наблюдается затруднение движения по Дарницкому мосту. Есть пробки и в районе моста Метро, там движение затруднено со стороны левого берега.

По какой причине возникли пробки столичные власти пока не сообщают.

Напомним, что 4 апреля в Киеве на Южном мосту и его окрестностях образовались многокилометровые пробки, десятки водителей стояли в автомобильных очередях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что одесские водители показали пример всей Украине, пропуская машину "скорой помощи" в пробке.

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