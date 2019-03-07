Появилось впечатляющее фото Земли, сделанное из космоса лунным аппаратом

5 марта израильский космический аппарат "Берешит" во время нахождения на эллиптической орбите на расстоянии в 37 600 км от поверхности Земли сделал первую фотографию и передал ее в центр управления.

На снимке запечатлена часть аппарата на фоне Земли. Также на фото видна табличка с надписями на иврите и английском: "Народ Израиля жив", "Маленькая страна, большие мечты".

Это самая удаленная от поверхности Земли фотография, когда-либо сделанная израильской камерой.

"Берешит" запустили с мыса Канаверал 22 февраля. На Луну он сядет 11 апреля. Расстояние от Земли до Луны может колебаться в пределах от примерно 356 000 до почти 407 000 км.

На поверхности Луны проект "Берешит" планирует научную миссию, во время которой будут измерять очень слабые магнитные поля при помощи специального прибора, который будет доставлен на Луну.

Ранее "Апостроф" сообщал, что советская космическая станция "Космос-482", которая провела на орбите Земли почти полвека, может рухнуть.