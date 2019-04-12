Известный британский комик умер прямо на сцене: фото

В четверг, 11 апреля, во время своего выступления на сцене умер известный британский стендап-комик Ян Когнито.

Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла в одном из баров британского города Бистер. Причиной смерти 60-летнего Когнито стал сердечный приступ.

Когнито разговаривал с публикой и начал задыхаться. Комик присел и на несколько минут замолчал. Зрители считали, что это часть сценария и не прекращали смеяться.

Отмечается, что Ян Когнито умер через несколько минут после того, как пошутил об инсульте

"Представьте, если я умру прямо перед вами", – сказал артист.

Смерть комика констатировали медики, приехавшие на вызов. Впоследствии организаторы мероприятия рассказали, что Когнито перед выступлением плохо себя чувствовал, но концерт решил не отменять.

Ян Когнито (настоящее имя Пол Барбери) начал выступать в середине восьмидесятых годов. В 1999 году за лучшее стендап-выступление получил награду Time Out.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 апреля на 75-м году жизни скончался знаменитый украинский певец, солист Национальной оперы Украины, народный артист Иван Пономаренко.